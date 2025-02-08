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        İslahiye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        –İslahiye'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada kamyondan düşen parçanın isabet ettiği kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:23
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        İslahiye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        –İslahiye'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada kamyondan düşen parçanın isabet ettiği kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.T (55) idaresindeki 63 ABG 821 plakalı tır, İslahiye-Hatay karayolu Otogar Kavşağında R.D (50) idaresindeki 27 UE 418 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kaza anında kamyondan fırlayan bir parça, kaza esnasında rufüjde olan İslahiye Belediyesinde görevli zabıta memuru Hediye Kuru'ya çarptı.

        Ambulansla İslahiye devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuru'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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