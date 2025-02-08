İslahiye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
–İslahiye'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada kamyondan düşen parçanın isabet ettiği kadın yaralandı.
–İslahiye'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada kamyondan düşen parçanın isabet ettiği kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T (55) idaresindeki 63 ABG 821 plakalı tır, İslahiye-Hatay karayolu Otogar Kavşağında R.D (50) idaresindeki 27 UE 418 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kaza anında kamyondan fırlayan bir parça, kaza esnasında rufüjde olan İslahiye Belediyesinde görevli zabıta memuru Hediye Kuru'ya çarptı.
Ambulansla İslahiye devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuru'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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