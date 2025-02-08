İslahiye'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza anında kamyondan fırlayan bir parça, kaza esnasında rufüjde olan İslahiye Belediyesinde görevli zabıta memuru Hediye Kuru'ya çarptı.

–İslahiye'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada kamyondan düşen parçanın isabet ettiği kadın yaralandı.

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