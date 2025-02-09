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        TSYD Gaziantep Şube Başkanlığına Murat Atay seçildi

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Gaziantep Şubesi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu'nda Murat Atay, şube başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:30
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        TSYD Gaziantep Şube Başkanlığına Murat Atay seçildi
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        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Gaziantep Şubesi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu'nda Murat Atay, şube başkanlığına seçildi.

        Şube binasında yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tek listeyle gidilen seçimde, 18 yıldır temsilcilik görevini yürüten Murat Atay, oy birliğiyle TSYD Gaziantep Şubesi Başkanlığı'na seçildi.

        Atay, teşekkür konuşmasında TSYD'nin tarihi 60 yıla dayanan köklü ve güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

        Gaziantep için tarihi bir gün yaşandığı ifade eden Atay, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde 18 yıldır temsilcilik görevi yaptığım derneğin şubesini kurarak ilk başkan olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Derneğimiz için ilk yönetim kurulu toplantımızın ardından çok önemli projelerimiz var. TSYD Gaziantep Şubesini, ülke basınında daha da etkin hale getireceğiz. Seçildiğimiz bu görevde ben ve ekip arkadaşlarımız çok heyecanlıyız. Katıldığınız için tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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