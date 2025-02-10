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        Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:57
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        Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen stoper Anel Husic'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Husic'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Anel Husic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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