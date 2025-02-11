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        Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:03
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        Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat'ta Cengiz A'nın yolda yürürken silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracın plaka ve jant kapaklarının değiştirildiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, Emniyet Müdürlüğünden olay anına ve zanlıların kaçmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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