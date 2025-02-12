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        Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlayacak

        Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı içerisinde yer alan Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:47
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        Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlayacak
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        Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı içerisinde yer alan Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlayacak.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılacak olan Dülük-OSB Tüneli inşaat projesi, trafik yoğunluğunu azaltarak ulaşımı hızlandırması hedefleniyor.

        Dülük-OSB Tüneli inşaatıyla, Dülük ormanlarının altından geçirilecek şekilde planlanan, 3 bin 250 metrelik iki tünel inşa edilecek. Bu kapsamda tünel çalışması yapılacak bağlantı yollarıyla toplam uzunluk 8 bin 600 metre olacak.

        Ayrıca projede, Karayolları Genel Müdürlüğü 5 yeni köprülü kavşak da inşa edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin kente önemli katkısının olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "İhalesi yapıldı. Yol açma ve delme işlemi başladı. Proje kapsamında da 5 kavşak var. 5 kavşağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak. Bu proje tam bir ilaç olacak, 40 dakikada ulaşılan yere 10 dakikada varacaksınız. 2 yıllık bir iş ama bir an önce başlaması gerekiyordu. İhalesi yapıldı. Burası organize sanayideki iş sağlığı, iş güvenliği, insanımızın huzurlu bir şekilde gitmesi açısından çok önemli. Yolu ve mesafeyi kısaltıyor, zamanı ve maliyeti düşürüyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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