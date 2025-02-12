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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Berat Kandili mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:27
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Berat Kandili mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Şahin mesajında, Berat Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşadığını belirtti.

        Böylesi mübarek günlerin barış ve hoşgörüyü yaygınlaştıran özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Berat, hatalardan arınmanın, gönülleri onarmanın, dargınlıkları unutmanın gecesidir. Rabbimizin sonsuz rahmet ve merhametine sığındığımız, dualarımızın semaya yükseldiği bu mübarek gecede, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, gönül kapılarımızı affa ve bağışlamaya açmalıyız. İnsanlığın merhamet ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, bu anlamlı geceyi manevi bir yenilenme vesilesi, idrak fırsatı, yeniden başlama nedeni olarak görmeliyiz. Semaya açılan ellerin, yapılan duaların kabul olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, ülkemizin huzuruna, birlik ve beraberliğine vesile olmasını, tüm duaların hayırla kabulünü Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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