Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Antrenman öncesinde Ertuğrul Ersoy'un doğum günü takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışma ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

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