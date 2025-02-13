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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:30
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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışma ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenman öncesinde Ertuğrul Ersoy'un doğum günü takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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