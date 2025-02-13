Gaziantep'te iş yerleri ve binalarda yangın denetimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini en azaltmak ve yangın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bina, konaklama tesisi, otel ve eğlence yerlerinde, yangın merdiveni, yangın dolabı, yağmurlama sistemi ve uyarı sistemlerinin denetimlerini yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, acil durumlarda güvenliği sağlamak için kent genelinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda eğitim ve denetim hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, şunları aktardı:

"Son 10 yılda 300 bine yakın vatandaşımıza eğitim verdik. Böylece acil durumlarda, ekipler olay yerine ulaşana kadar vatandaşlarımız daha bilinçli davranışlar sergileyebiliyor."

Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım ise, "Yaklaşık 20 gün içinde 3 bin 165 iş yerine ekiplerimizle denetim yaptık. Amacımız, herhangi bir tehlike yaşanmadan gerekli önlemleri almaktır." ifadelerini kullandı.