Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te iş yerleri ve binalarda yangın denetimi yapıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini en azaltmak ve yangın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te iş yerleri ve binalarda yangın denetimi yapıldı
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yangın risklerini en azaltmak ve yangın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bina, konaklama tesisi, otel ve eğlence yerlerinde, yangın merdiveni, yangın dolabı, yağmurlama sistemi ve uyarı sistemlerinin denetimlerini yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, acil durumlarda güvenliği sağlamak için kent genelinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Aynı zamanda eğitim ve denetim hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, şunları aktardı:

        "Son 10 yılda 300 bine yakın vatandaşımıza eğitim verdik. Böylece acil durumlarda, ekipler olay yerine ulaşana kadar vatandaşlarımız daha bilinçli davranışlar sergileyebiliyor."

        Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım ise, "Yaklaşık 20 gün içinde 3 bin 165 iş yerine ekiplerimizle denetim yaptık. Amacımız, herhangi bir tehlike yaşanmadan gerekli önlemleri almaktır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ramazanda ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım yapılması...
        Gaziantep'te ramazanda ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım yapılması...
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK'nin yeni transferi Semih Güler, Sivasspor maçı öncesi açıklama...
        Gaziantep FK'nin yeni transferi Semih Güler, Sivasspor maçı öncesi açıklama...
        Nurdağı'nda 7 mahallede okullar deprem nedeniyle tatil edildi
        Nurdağı'nda 7 mahallede okullar deprem nedeniyle tatil edildi
        Depremde ölen eşinin mezarını ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer G...
        Depremde ölen eşinin mezarını ziyaret edip, karanfil bırakarak Sevgililer G...
        Seyir halindeki otomobilde kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Seyir halindeki otomobilde kalp krizi geçiren sürücü öldü