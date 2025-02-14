Gaziantep Valisi Çeber'den Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay'a ziyaret

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Vali Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte cemiyet binasında gerçekleştirdiği ziyarette, basın mensuplarının şehir için önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Çeber, "Kentin sorunlarını çok yakından takip ediyoruz, sizlerle birlikte sorunlar için ne yapabiliriz diye düşündüğünüzü de memnuniyetle görüyorum. Basın bilgilendirme toplantımızda detaylı anlatacağız, gazi şehrimizin huzurunda çok önemli düzelmeler var. Çok güzel uygulamalar ve yeni projeler geliştiriyoruz." dedi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden GGC Başkanı Meral Ay, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ay, "Meslektaşlarımızın kendi alanlarında daha iyi olmaları için eğitim ve seminerler vermeye devam ediyoruz. 1969 yılında kurulan ve Gaziantep'in amiral gemisi olan cemiyetimizin en önemli özelliği 226 üyesinin olmasıdır. Bunlar sadece gazeteler değil, internet siteleri, televizyonlar, dergiler var. Bugün aramızda radyoları temsilen arkadaşlar var. Haber ajansları var, ulusal medyanın temsilcileri meslektaşımız ve üyemizdir. Halka açık olarak 3 yılda bir seçimimiz olur ve gayet demokratik bir şekilde seçimlerimiz yapılır, ilk kadın başkan olmak da bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.