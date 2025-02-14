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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:14
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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve taktik çalışma ile son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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