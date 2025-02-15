Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Poungouras (Dk.27 Emirhan Başyiğit), Sonko, Alaaddin Okumuş, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj
Goller: Dk. 26 Manaj (Penaltıdan) (Net Global Sivasspor), Dk. 33 Kozlowski (Gaziantep FK)
Sarı kartlar:Dk. 29 Charisis, Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 44 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 38 Ndiaye (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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