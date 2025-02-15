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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:36
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Gaziantep

        Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

        Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim, Okereke, Halil Dervişoğlu

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Poungouras (Dk.27 Emirhan Başyiğit), Sonko, Alaaddin Okumuş, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj

        Goller: Dk. 26 Manaj (Penaltıdan) (Net Global Sivasspor), Dk. 33 Kozlowski (Gaziantep FK)

        Sarı kartlar:Dk. 29 Charisis, Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 44 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 38 Ndiaye (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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