Vefat eden ağabeyinin adını çalıştığı okulda açtığı kütüphanede yaşatıyor

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Kadir Kankılıç, kanser nedeniyle hayatını kaybeden ağabeyinin adını, okulda kendi imkanlarıyla açtığı kütüphanede yaşatıyor.

Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Çolakoğlu İlkokulu'nda müdür yardımcısı olan Kadir Kankılıç, 2020 yılında kanserden hayatını kaybeden ağabeyi Halil İbrahim Kankılıç'ın adını yaşatmak için okula kütüphane kurmaya karar verdi.

Kankılıç, kendi imkanlarıyla yaklaşık 1 yılda tamamladığı kütüphaneye ağabeyi Halil İbrahim Kankılıç'ın ismini verdi.

Çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanan kütüphanenin raflarında romanlar, ansiklopediler, tarihi, dini, doğa ve bilim ile yabancı dil kitapları bulunuyor.

Zeka Oyunları bölümü de bulunan kütüphane, okulun minik sakinlerine hizmet veriyor.

Kadir Kankılıç, AA muhabirine, öğrencilere katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Vefat eden ağabeyini çok sevdiğini belirten Kankılıç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin bilgi haznesini geliştirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bunun yanı sıra vefat eden ağabeyimin adını yaşatmak amacıyla kütüphane kurdum. Vefat eden ağabeyimin bu işe vesile olması beni çok mutlu etti. Öğrencilerimizi kütüphaneden faydalanırken, kitap okurken görmek beni gururlandırıyor. Bizden sonraki neslin de bu kütüphaneyi kullanacak olması beni ayrıca mutlu ediyor. Eğitim neferleri olarak umarım daha büyük projelerde eğitime faydalı oluruz."

Kütüphaneye her girdiğinde ağabeyinin gözünde canlandığını anlatan Kankılıç, "Ağabeyimin ismi olması beni hem üzüyor hem de mutlu ediyor çünkü gördükçe onu hatırlıyorum. Sanki ağabeyimin hatıraları burada canlanıyor gibi hissediyorum." diye konuştu.

- "Eğlenerek öğreniyorlar"

Sınıf Öğretmeni Yıldız Bozkurt, öğrencilerin kütüphaneden faydalandığını ifade etti.

Öğrenciler için kütüphanenin öneminden bahseden Bozkurt, "Bu kütüphanenin olması hem okulumuza renk kattı hem de çocukların ufkunu ve hayal dünyalarını genişletti. Burada zeka oyunları da var, onlarla çocuklar çok daha keyifli vakit geçiriyorlar. Eğlenerek öğreniyorlar. Kütüphane ilkokul çağındaki öğrenciler için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.