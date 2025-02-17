Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kasten öldürme suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, hakkında 25 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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