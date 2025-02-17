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        Gaziantep'te zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek fırınlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:16
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        Gaziantep'te zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek fırınlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırını işletmelerinde hijyen, gramaj, fiyat ve gıda güvenliği konularında inceleme yaptı.

        Ekipler, iş yerlerinde eksik tespit ettiği ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarıda bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli ekmeğe ulaşabilmesi için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Zabıta ekiplerine teşekkür eden Tahmazoğlu, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için en büyük öncelik. Fırıncı esnafımızın da kurallara riayet etmesi, halkımızın sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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