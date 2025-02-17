Gaziantep'te zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla ekmek fırınlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırını işletmelerinde hijyen, gramaj, fiyat ve gıda güvenliği konularında inceleme yaptı.

Ekipler, iş yerlerinde eksik tespit ettiği ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli ekmeğe ulaşabilmesi için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekiplerine teşekkür eden Tahmazoğlu, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için en büyük öncelik. Fırıncı esnafımızın da kurallara riayet etmesi, halkımızın sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.