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        Türkiye'den Suriye'ye ocak ayında 56 milyon dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den ocak ayında Suriye'ye 56 milyon 211 bin dolarlık hububat ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:11
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        Türkiye'den Suriye'ye ocak ayında 56 milyon dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi
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        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den ocak ayında Suriye'ye 56 milyon 211 bin dolarlık hububat ihracatı yapıldı.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ticari ilişkilerde yeni bir döneme girilen Suriye'ye yapılan ihracatta hareketlilik yaşanıyor.

        Türkiye'den Suriye'ye geçen yılın ocak ayında 45 milyon 876 bin dolar hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapılırken, rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 22,5'lik artışla 56 milyon 211 bin dolara yükseldi.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Suriye'ye ocak ayında yapılan hububat ihracatı ise yüzde 31,3'lük artışla 22 milyon 88 bin dolardan 28 milyon 994 bin dolar seviyesine çıktı.

        - En acil ihtiyaç gıda

        GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Suriye'deki rejim değişikliğinin gerçekleştiği günlerde bölgenin en acil ihtiyacının gıda ürünleri olacağını daha önce de söylediklerini hatırlattı.

        Kadooğlu, "Ocak ayında ihracatın oransal olarak en fazla arttığı sektörlere yakından bakıldığında zeytin ve zeytinyağı, fındık, meyve, sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller gibi gıda sektörlerinin öne çıktığı görülüyor. Adı geçen bu sektörlerde yüzde 100'ün üzerinde artışlar olsa da temel gıda ihtiyacını ocak ayında 56,2 milyon dolarlık ihracatla en fazla hububat sektörü karşıladı." ifadelerine yer verdi.

        Türkiye genelinde hububat sektöründe Suriye'ye yapılan ihracatın yarısından fazlasının Güneydoğu Anadolu'dan yapıldığını anlatan Kadooğlu, "İhracatın yüzde 51,5'e denk gelen 28 milyon 994 bin dolarlık bölümü Güneydoğu Anadolu'dan yapıldı. Bölgemizden Suriye'ye hububat alanında en fazla buğday unu, yem ve ayçiçek yağı ihraç edildi. Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerde mevcut kısıtlama listelerinin kaldırılması ile ilerleyen haftalarda daha iyi veriler görebiliriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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