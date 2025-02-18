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        Gaziantep'te ağıla giren kurt 40 koyunu telef etti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağıla giren kurt, 40 koyunu telef etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:17
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        Gaziantep'te ağıla giren kurt 40 koyunu telef etti
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağıla giren kurt, 40 koyunu telef etti.

        İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Reşit Türkoğlu (70), ağılındaki 40 koyunun telef edildiğini görünce durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ağıla giren kurt tarafından telef edilen koyunlar, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

        Yeni doğan kuzuların da bulunduğu iki ağılda 110 koyununun bulunduğunu belirten Türkoğlu, beslediği 40 hayvanın telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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