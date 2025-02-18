Gaziantep'te ağıla giren kurt 40 koyunu telef etti

Yeni doğan kuzuların da bulunduğu iki ağılda 110 koyununun bulunduğunu belirten Türkoğlu, beslediği 40 hayvanın telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.

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