Gaziantep'te yaralı tilkinin yardımına jandarma koştu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekipleri yardım etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekipleri yardım etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) devriye sırasında arazideki yaralı tilki buldu.
Tedavi sonrası tekrar doğaya kazandırılmak üzere bulunduğu yerden alınan tilki, Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezi ekiplerine teslim edildi.
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