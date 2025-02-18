Gaziantep'te yaralı tilkinin yardımına jandarma koştu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) devriye sırasında arazideki yaralı tilki buldu.

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