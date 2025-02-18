Erasmus öğrencileri GİBTÜ'de Türk mutfağını keşfetti

Etkinlik sonrası Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, öğrencilere Türk mutfağına dair hazırlanan tanıtım kitapçıklarını hediye ederek, kültürel etkileşimi destekleyen bu tür projelerin önemine değindi.

Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın'ın koordinasyonunda gerçekleşen atölyede, yöresel yaprak sarma, Antep tarhanası ve Osmanlı şerbeti uluslararası öğrencilerle birlikte hazırlandı.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite erasmus programı kapsamında Azerbaycan, Portekiz, Ukrayna, Fas, Romanya, İtalya, Ürdün, Polonya ve Litvanya'dan gelen yaklaşık 50 uluslararası öğrenciyi ağırladı.

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