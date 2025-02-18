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        Erasmus öğrencileri GİBTÜ'de Türk mutfağını keşfetti

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) uluslararası öğrencilere Türk mutfağını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:02
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        Erasmus öğrencileri GİBTÜ'de Türk mutfağını keşfetti
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) uluslararası öğrencilere Türk mutfağını tanıttı.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite erasmus programı kapsamında Azerbaycan, Portekiz, Ukrayna, Fas, Romanya, İtalya, Ürdün, Polonya ve Litvanya'dan gelen yaklaşık 50 uluslararası öğrenciyi ağırladı.

        GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'de etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Erol Taşkın'ın koordinasyonunda gerçekleşen atölyede, yöresel yaprak sarma, Antep tarhanası ve Osmanlı şerbeti uluslararası öğrencilerle birlikte hazırlandı.

        Etkinlik sonrası Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, öğrencilere Türk mutfağına dair hazırlanan tanıtım kitapçıklarını hediye ederek, kültürel etkileşimi destekleyen bu tür projelerin önemine değindi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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