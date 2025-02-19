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        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:45
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        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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