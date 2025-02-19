Gaziantep'te polis korosu konser verdi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının oluşturduğu koro konser verdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının oluşturduğu koro konser verdi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konserde, emniyetin çeşitli birimlerinde aktif olarak görev yapan polis memurları sahne alarak türküleri seslendirdi.
Konsere, Vali Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, teşkilat mensupları, şehit ve gazi yakınları, emekli polisler aileleriyle birlikte katıldı.
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