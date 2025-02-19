Gaziantep'te polis korosu konser verdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konserde, emniyetin çeşitli birimlerinde aktif olarak görev yapan polis memurları sahne alarak türküleri seslendirdi.

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