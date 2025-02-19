GSO'da yapay zeka ve sanayide dijital dönüşüm anlatıldı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) akademisyenleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) meclis üyelerine yapay zeka ve sanayide dijital dönüşümü anlattı.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) akademisyenleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) meclis üyelerine yapay zeka ve sanayide dijital dönüşümü anlattı.
GSO'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve sanayide dijital dönüşüm sunumu ile üniversite-sanayi iş birliğinin önemi, yapay zeka, üretim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmenin zorunluluk olduğunu belirtti.
GİBTÜ akademisyenleri Prof. Dr. Cihan Kaleli ve Doç. Dr. İpek Atik sunumlarını gerçekleştirmesi sonrası akademisyenler, sanayicilerden gelen soruları yanıtladı.
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