GSO'da yapay zeka ve sanayide dijital dönüşüm anlatıldı

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve sanayide dijital dönüşüm sunumu ile üniversite-sanayi iş birliğinin önemi, yapay zeka, üretim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) akademisyenleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) meclis üyelerine yapay zeka ve sanayide dijital dönüşümü anlattı.

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