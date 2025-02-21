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        Gaziantep'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü

        Gaziantep'te eşi tarafından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:17
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        Gaziantep'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
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        Gaziantep'te eşi tarafından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün merkez Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda Suriyeli Muhamed Hüseyin (32), eşi Ruha Dabu'yu (23) tabancayla yaraladı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Suriye'ye kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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