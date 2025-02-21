Gaziantep'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
Gaziantep'te eşi tarafından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te eşi tarafından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün merkez Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda Suriyeli Muhamed Hüseyin (32), eşi Ruha Dabu'yu (23) tabancayla yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Suriye'ye kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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