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        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız (2)

        EMEVİCAMİSİ İÇİN ÜRETİLEN HALI ÖRNEĞİNİ HEDİYE ETTİGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Şam'daki Emevi Camisi için üretilen halının örneğini hediye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:25
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        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız (2)
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        EMEVİCAMİSİ İÇİN ÜRETİLEN HALI ÖRNEĞİNİ HEDİYE ETTİ

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Şam'daki Emevi Camisi için üretilen halının örneğini hediye etti. Fatma Şahin, Emevi Camisi'nin seccadelerinin halının merkezi Gaziantep'te imal edildiğini belirterek, "Bakanımız Murat Kurum'a Emevi Camisi için üretilen halının örneğini getirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Rabb’im, Şam Emevi Camisi'nde ilk teravih namazımızı kılmamızı bizlere nasip etsin" dedi. Bakan Kurum, hediye için Şahin'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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