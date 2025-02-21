Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız (2)

EMEVİCAMİSİ İÇİN ÜRETİLEN HALI ÖRNEĞİNİ HEDİYE ETTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Şam'daki Emevi Camisi için üretilen halının örneğini hediye etti. Fatma Şahin, Emevi Camisi'nin seccadelerinin halının merkezi Gaziantep'te imal edildiğini belirterek, "Bakanımız Murat Kurum'a Emevi Camisi için üretilen halının örneğini getirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Rabb’im, Şam Emevi Camisi'nde ilk teravih namazımızı kılmamızı bizlere nasip etsin" dedi. Bakan Kurum, hediye için Şahin'e teşekkür etti.