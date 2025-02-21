Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizi hiç kimse, millete verdiği söze ihanet edenlerin, millete sırtını dönenlerin, devletine parmak sallayanların safında bulamaz. Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız. Sizin elinizi bir an bile bırakmayacağız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 1360 konut ve 67 dükkanın temel atma törenine katıldı. Törende; Bakan Kurum'un yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar yer aldı. Programda konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. 11 ilde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Kurum, 1427 yeni yuva ve iş yerinin Gaziantep için, tüm deprem bölgesi için hayırlı olmasını dileyerek, "Gaziantep'imiz gibi diğer 10 ilimiz de ağır bir yıkım yaşadı. O gece, haberi alır almaz arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Gaziantep'te vatan ve millet nöbetimize başladık. Tam 650 bin personel ve gönüllü kardeşimizle yılmadan, yorulmadan çalıştık. Milletimize o en karanlık anda verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Şu anda halen 11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzdeyiz. Tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyemizdeyiz" dedi.

'HİZMETLERİ YALANLARLA GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Bakan Kurum, kararlılıkla konutları teslim etmeye devam ettiklerini ve her geçen ay teslim edilen konut sayısının arttığını dile getirdi. Bazı kesimlerin yapılan hizmetleri ve eserleri yalanlarla gölgelemeye çalıştıklarını aktararak, "Kararlılıkla teslim ettiğimiz yuva sayısını eylülde 100 bine çıkardık. Ekimde 130 bine, kasımda 155 bine ulaştırdık. Ve nihayet ocakta, 201 bin sayısına eriştik. Bunların 22 bin 475'ini Gaziantep'imizde inşa ettik. Tüm deprem bölgesinde kalan 251 bin konut ile köy evi ve iş yerini Allah'ın izniyle bitireceğiz. Afet bölgesinde evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Devlet-millet el ele çocuklarımızın gözlerinden depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri de her zamanki gibi yalanla, dolanla buradaki gayreti gölgelemeye, birliğimizi bozmaya çalışıyor. Ne yazık ne acı bir durum. Depremin ilk günlerinde bile siyasi menfaat peşinde koştular. İlk iş olarak 'devlet nerede korosu' kurdular. Ve hala yalanla, dolanla, hakaretle dolu bestelerini yapmaya, aynı türküleri çağırmaya devam ediyorlar" diye konuştu.