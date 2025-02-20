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        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:15 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:15
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        Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan araştırmada, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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