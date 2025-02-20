Gaziantep'te sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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