Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 konutun ve 67 dükkanın temelini attı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettiklerini belirterek, "5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva imkanı sunduk. Şu anda 81 ilimizde 312 bin konutumuz da hızla devam etmektedir." dedi.

Bakan Kurum, Gaziantep'te "Güneyşehir 1360 Konut ve 67 Dükkan Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde olmaya devam ettiklerini belirterek, 2 ay önce yine bu bölgedeki 5 bin 13 konutun anahtar teslim törenine katıldıklarını hatırlattı.

Birazdan dualarla harcını karacakları yeni yuva ve iş yerlerinin Gaziantep için hayırlı olmasını dileyen Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ümitsizliğe kapılmadıklarını, yılmadan yorulmadan çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Milletimize o en karanlık anda verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Ne mutlu bize ki sizlerin destekleriyle 100 binlerce yepyeni uydu kentler, şehirler inşa ettik. Gündüz iş makinelerimiz hummalı şekilde çalıştı, gece olunca kule vinçlerin ışıkları yandı, çalışmalarımız yine aynı azimle devam etti. Yani bize, bu devlete, bu millete, ne gecenin karanlığı engel olabildi ne de kışın ayazı bu gayreti durdurabildi. Şu anda hala 11 ilimizde 4 bin 333 köyümüzdeyiz ve 174 ayrı alanda tam 3 bin 481 şantiyemiz var. Bu kararlılıkla teslim ettiğimiz yuva sayısını eylülde 100 bine çıkardık, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine ulaştırdık.

Ve nihayet 2 yıl bitmeden ocak ayında milletimizin dualarıyla birlikte 201 bininci konutun anahtarlarını aziz milletimize teslim ettik. Bunların 22 bin 475'ini Gaziantepimizde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz konutları hızlı şekilde inşa edip anahtarını teslim ettik. Tabii hep söylediğimiz gibi bizde çalışmanın sınırı, başarının hududu yoktur. Daha çok çalışacağız. Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 29 bin 500 ev ve iş yerimizi sunacağız. Tüm deprem bölgesinde kalan 251 bin konut, köy evi ve iş yerini bitirip teslim edeceğiz. Afet bölgesinde evine kavuşmayan tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız."

- "Bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur"

Bakan Kurum, temeli atılan konutların sosyal konut olduğunu ve ev almakta güçlük çekenlere uzanan "kardeşlik eli" olduğunu ifade ederek, "Cumhur İttifakı olarak cumhura, milletin adamları olarak sizlere bir söz verdik. 'Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız.' dedik. Bu kapsamda dile kolay 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik, 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva imkanı sunduk. Şu anda 81 ilimizde 312 bin konutumuz da hızla devam etmektedir. Şunun da altını çiziyorum. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut, kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, bir taraftan da konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu. Yarınlar için daima bir seferberlik şuuruyla çalıştıklarını belirten Murat Kurum, muhalefete şu eleştirilerde bulundu: "Seferberlik demek birlik, dirlik, beraber yol yürümek demek. Devlet millet el ele çocuklarımızın gözlerinden depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri de her zamanki gibi yalanla, dolanla buradaki gayreti gölgelemeye, birliğimizi bozmaya çalışıyor. Ne yazık, ne acı bir durum. Depremin ilk günlerinde bile siyasi menfaat peşinde koştular. Hatırlayın ilk iş olarak 'Devlet nerede?' korosu kurdular. Ve hala yalanla, dolanla, hakaretle dolu bestelerini yapmaya, aynı türküleri çığırmaya devam ediyorlar. Siz, bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Milletimizin derdiyle dertlendiklerini gördünüz mü? Şu deprem bölgesinde bunların tek bir eserini, tek bir hizmetini gördünüz mü? Şimdi bunlara sorsanız, en sosyal demokrat, en emekçi bunlar değil mi? Ama inanın bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur. Sorsanız 'Gelecek bizde.' derler ama bunlarda afetzede kardeşlerimizin hayallerine, umutlarına, ümitlerine zerre kadar katkı yoktur. Deprem bölgesinin tüm Alilerine, Ayşelerine, Ahmetlerine sözümüz olsun; CHP'nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya aziz milletimizin destekleriyle, dualarıyla devam edeceğiz. Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız, elinizi bir an olsun bırakmayacağız. Bu annelerin vefalı evlatları olmaya, bu gençlerin gayretli kardeşleri olmaya devam edeceğiz."