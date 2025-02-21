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        Tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü

        GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Ruha Dabul (23), tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin (32) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:55
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        Tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü
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        GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Ruha Dabul (23), tartıştığı eşi Muhammed El Hüseyin (32) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Olay, dün gece, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin ile eşi Ruha Dabul'un evinden silah sesi duyan apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede kanlar içinde buldukları Ruha Dabul'u hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ruha Dabul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşini vurduktan sonra kaçan Muhammed El Hüseyin'in gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, izini sürdükleri şüpheliyi, geçmeye çalıştığı Suriye sınırına yakın bölgede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Ruha Dabul’un cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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