Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Türk Sanat Müziği Koroları Buluşması" gerçekleştirildi

        Gaziantep Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde "Türk Sanat Müziği Koroları Buluşması" konseri, düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Türk Sanat Müziği Koroları Buluşması" gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Gaziantep Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde "Türk Sanat Müziği Koroları Buluşması" konseri, düzenlendi.

        GAÜN Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Adil Çete, Gaziantep'te ilk kez böyle bir organizasyonun düzenlendiğini söyledi.

        Türk Sanat Müziği üzerine çalışan dernekleri bir araya getirmenin önemine değinen Çete, "Türk musikisi, sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. 1952 yılından bu yana Türk Sanat Müziği’ne emek veren dernekleri bir sahnede buluşturmak, bu geleneği yaşatmak bizim için önemli bir görevdir." dedi.

        Konserde sekiz farklı koro, sekiz farklı makamdan seçilmiş eserleri seslendir.

        Konsere GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
        Gaziantep'te eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
        Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 konutun ve 67 dükkanın temelini attı:
        Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 konutun ve 67 dükkanın temelini attı:
        Tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü
        Tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız (2)
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız (2)
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız
        Bakan Kurum: Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız
        Güneydoğulu hububatçılar, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefl...
        Güneydoğulu hububatçılar, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefl...