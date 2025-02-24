GSO'da uygulamalı UR-GE atölyesi etkinliği düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde 11 şehirden 16 oda, borsa ve birliğin katılımıyla "uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi" (UR-GE) atölyesi etkinliği düzenlendi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi (UR-GE) projesi yürütmek isteyen veya proje sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm arayan oda ve borsalara yönelik düzenlendi.

Etkinlikte, 2025 ihracat eylem planı, destek modelleri, sektörel heyetler, ihracata yönelik devlet destekleri, UR-GE proje desteği, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, hedef ülke ve sektörler, projelere uygun sektörlerinin belirlenmesi, atılacak adımlar, ihtiyaç analizi ve yol haritası ve destek ödeme başvurusu süreci gibi konularda bilgiler verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, karşılıklı paylaşımlarla bu süreci daha etkin bir şekilde geliştirerek ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Etkinliğe, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Pınar Aslan, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve UR-GE Projeleri Koordinatörü Sermest Çapan, 11 şehirden 16 oda, borsa ve birliğin temsilcileri katıldı.