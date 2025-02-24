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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında 27 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:10 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:10
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında 27 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve aktivasyon hareketleriyle başlayan antrenman, yenilenme koşularıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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