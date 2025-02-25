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        Oğuzeli Belediye Başkanı Öztekin, gazetecilerle buluştu

        Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, kentte görev yapın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:46
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        Oğuzeli Belediye Başkanı Öztekin, gazetecilerle buluştu
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        Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, kentte görev yapın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İlçedeki seyir terasında gazetecilerle bir araya gelen Öztekin, göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalar ve devam eden süreçteki projeleri hakkında bilgi verdi.

        Öztekin, "11 ayda temelini attığım cami sayısı şu an 10'u buldu. 10 senede yapılmayanı 1 senede yapacağım demiştim. Şu an sosyal tesisler yapıyoruz, gençlerle alakalı ciddi projelerimiz var. Barak caddesini genişletiyoruz. Ben particilik yapmaktan ziyade hizmeti ön plana koyuyorum." dedi.

        Mecliste kararların oy birliğiye alındığını dile getiren Öztekin, "Biz ilçemizde bu hizmetleri hep birlikte yapacağız, Oğuzeli'nde particiliği, ayrılığı kaldırdık. Şimdi diğer partilerle birlikte meclisimizde uyum içerisinde çalışıyoruz. Oğuzeli ile ilgili getirdiğimiz gündem maddelerine oy birliğiyle kararlar alıyoruz." diye konuştu.

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