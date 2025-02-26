Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

        Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların altında
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        Deprem bölgesinde ramazan hazırlığı
        Deprem bölgesinde ramazan hazırlığı
        Emevi Camii'nin halıları tamamlandı
        Emevi Camii'nin halıları tamamlandı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        TİM Başkanvekili Ahmet Fikret Kileci'den krizleri fırsata çevirme çağrısı:
        TİM Başkanvekili Ahmet Fikret Kileci'den krizleri fırsata çevirme çağrısı:
        İslahiye'de buz tutan Gürgür Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu
        İslahiye'de buz tutan Gürgür Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu
        Gaziantep'te gece otobüs seferleri başladı
        Gaziantep'te gece otobüs seferleri başladı