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        Gaziantep'te bir hastanın uyluk bölgesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bir hastanın uyluk bölgesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:21
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        Gaziantep'te bir hastanın uyluk bölgesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı
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        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bir hastanın uyluk bölgesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hasan Şerif (18), şiddetli ağrılar ve bacağındaki dev kitle şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı İbrahim Halil Demir tarafından yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucunda hastanın uyluk bölgesinde bulunan kötü huylu 3 kilogramlık kitlenin alınmasına karar verildi.

        Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, hastanın uyluk arkasında ağrılar nedeniyle yaşam kalitesinin oldukça düştüğünü ve kliniğe başvurduğunu belirtti.

        Yaptıkları tetkikler sonucu hastada 35 santimlik kitle olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Ameliyat öncesi alınan biyopside tümörün kötü huylu olduğunu tespit ettik. Girişimsel radyoloji ile beraber bu kitleyi embolize ettik. Yani damarlarını bağlattık. Sonrasında 3 kilogram ağırlığında ve 35 santimetre olan bu kitleyi kaslardan titizlikle ayırarak kitleyi açmadan bütün halinde sinirle olan ilişkisini keserek sinirle birlikte çıkarmış olduk. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızın sağlık durumu iyi, ağrılarından kurtuldu. Yürüme cihazıyla yürüyebilecek. Şifa ile taburcu ediyoruz."

        Hasan Şerif ise ameliyat sonrası ağrılarından kurtulduğunu belirterek, "Tekrar yürüyebileceğim için mutluyum. 1 yıldır bacağımda kitle vardı. Son zamanlarda ağrılarım dayanılmaz hale geldi. Bacağımdaki kitleden dolayı rahatlıkla oturamıyor, yatamıyor ve yürüyemiyordum. Çareyi Gaziantep Şehir Hastanesinde buldum. İyileştiğim için doktorlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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