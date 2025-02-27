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        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:06
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        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, kupaya veda ettiklerini söyledi.

        Müsabakanın zor geçeceğini bildiklerini anlatan İnan, şunları kaydetti:

        "Ufacık bir umut var ise bile sonuna kadar gitmeliyiz. Maç başladığında bunu yapmaya başladık. Oyunu önde kabul etmeye çalıştık, pozisyonlara girdik. Yakaladığımız birkaç şans da oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma geçişten bu tür pozisyonlar verirseniz cezalandırmaları kolay oluyor. Biz de bugün bunu yaşadık. Yenik duruma düştük ama mücadeleyi bırakmamak, maçın içinde kalmak benim için önemliydi. Özellikle az forma şansı bulan oyuncularımızın bir şekilde maçta olmaya çalışması, tutunması, mücadele etmesi beni ayrıca mutlu etti. Kazanmak isterdik ama seyircilere güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Maçı kaybettik çok üzgünüz ama en azından belli başlı oyuncular üzerinde kazanımlarımız oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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