AFAD Başkanı Pehlivan, Nurdağı'nı ziyaret etti

Toplantıda, Gaziantep’te devam eden iyileştirme, inşa ve ihya çalışmaları ile projeler değerlendirildi.

AFAD Başkanı Pehlivan ve beraberindeki Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Nurdağı Kaymakamlığında düzenlenen "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan depremin etkilediği Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

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