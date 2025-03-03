Nurdağı'nda yeni kurulan iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan iki mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan iki mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı.
Bin 250 seçmenin bulunduğu 6 Şubat Mahallesi'nde 950 oy kullandı. Oyların 290'ınını alan Mustafa Gökkaya seçimini kazandı.
Öte yandan Karşıyaka Mahallesinde ise 885 seçmenden 685'i sandık başına gitti. 180 oy alan Ümit Akpınar muhtarlığı kazandı.
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