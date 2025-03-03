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        Nurdağı'nda yeni kurulan iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan iki mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:25
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        Nurdağı'nda yeni kurulan iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan iki mahallede muhtarlık seçimleri yapıldı.

        Bin 250 seçmenin bulunduğu 6 Şubat Mahallesi'nde 950 oy kullandı. Oyların 290'ınını alan Mustafa Gökkaya seçimini kazandı.

        Öte yandan Karşıyaka Mahallesinde ise 885 seçmenden 685'i sandık başına gitti. 180 oy alan Ümit Akpınar muhtarlığı kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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