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        Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda Pakistanlıların yüzünü güldürüyor

        Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde Pakistan'da yürütülen yardımlar, ramazanda da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:18
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        Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda Pakistanlıların yüzünü güldürüyor
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        Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde Pakistan'da yürütülen yardımlar, ramazanda da sürüyor.

        AA muhabirinin TDV yetkilisinden aldığı bilgiye göre, kuruluşunun 50. yılını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılki ramazan yardımlarıyla da hayırseverler ile dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüleri kurmayı hedefliyor.

        Bu yıl ramazanda "Kardeşini Unutma, Beklenen Sensin" temasıyla 81 ülke ve 417 bölgede yardım programları gerçekleştirecek TDV, Pakistan'ın 22 şehrinde, görevli ve gönüllüleriyle 13 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

        Ayrıca Pakistan'da kurulan iyilik sofralarıyla 7 bin kişiye iftar verilecek. Ramazanda yetim çocukları da unutmayan TDV, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet dağıtacak.

        Ramazan yardımları kapsamında Pakistan'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek TDV görevlilerinin arasında, Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Osman" karakteriyle bilinen oyuncu ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Emre Üçtepe de yer alıyor.

        - Thatta da yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

        TDV, ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Thatta şehrinde, pirinç, un, sıvı yağ ve hurma gibi gıda malzemeleri bulunan gıda kolileri dağıttı.

        Yerel kurumların işbirliğinde şehir merkezinde bir sahada düzenlenen törende, bağışçıların desteğiyle hazırlanan 750 gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Yardımların dağıtımında görev alan vakıf çalışanlarından Hüseyin Örs, yaptığı konuşmada, kardeş ülke Pakistan'ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Milletimizin bize emanet ettiği gıda paketi ve insani yardımları bugün teslim ediyoruz." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Pakistanlılar Türkiye'ye teşekkür etti.

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