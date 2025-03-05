Gaziantep'te kadınlar atık eşyalara yeniden hayat veriyor

Gaziantep'te "Sıfır Atık Projesi" kapsamında verilen el sanatları kurslarına katılan kadınlar, atıl ve atık durumdaki ürünleri işlemlerden geçirerek yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezinde açılan el sanatları kursuna katılan kadınlar, evlerindeki ve çevrelerinden buldukları atık eşyaları toplayarak, ayrıştırıp yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Her gün bir araya gelen 20 kadın, toplanan atık malzemelerden oluşturdukları yeni tasarımlarla oyuncak, tablo, bez bebek, saksı, abajur gibi ürünler yapıyor.

Kursiyer Şife Şahin, AA muhabirine, kursa başladığından beri kazandığı becerilerle başkalarına ilham verdiğini söyledi.

Merkezde, kursiyer arkadaşlarıyla verimli vakit geçirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"İnsan çok sıkılıyor ve hayatına böyle sanat eklemesi gerekiyor. Burada çok güzel işler yapıyoruz. Çok memnun oluyorum ve bu aksesuarları da kullanıyoruz. Eskiden bilgisayar kursuna gidiyordum. Kurs bitince buraya geldim ve hocayla tanıştım. Burada atıl durumdaki şeyleri atmıyoruz. Güzel şekilde kullanıyoruz. Çöp denilenleri bile çok güzel şekilde süslüyoruz. İnsanları mutlu ediyorum gibi hissediyorum. El sanatlarını seviyorum, hatta bir kişiye hediye ettiğimde çok seviniyor. Burası beni mutlu ediyor. Tavsiyem, herkes yeni şeyler keşfetsin, bizler her şeyi başarabiliriz."

- "Çöpe attığımız şeyleri değerlendiriyoruz"

Kursiyer Nilüfer Malkoç da önceden evde geçirdiği boş vakitleri, şu anda kursta değerlendirmekten memnun olduğunu ifade etti.

Kursun, kendisine ve hemcinslerine gelişim fırsatı sunduğunu belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Kendimi geliştirip ileride iş imkanı oluşturmak istiyorum. Sıfır Atık Projesi'nde bir aradayız. Çocuklar için oyuncak gibi şeyler de yapıyoruz. Çocuklarımı getirmiştim. Onlarla birlikte gelince ben de kaydoldum. İsteğim arttı ve hoşuma gitti. Oyuncak, çanta, toka, tablo yapıyoruz. Çocuklarımın bebekliğinden kalan takı ve oyuncaklarıyla işler yapıyorum. Çok güzel bir şey, çöpe attığımız şeyleri değerlendiriyoruz. Yaptığımız şeyler hoşumuza gidiyor. Ürünlerin eski halini görünce yaptığımız şeylerin o hale geleceğine inanamıyoruz. Şişe, kapak, kırılmış oyuncaklara kadar hepsini değerlendiriyoruz. Bir kadının evde boş vakit geçirmesindense bence en önemli şey kendini geliştirmesidir."