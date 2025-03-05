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        Gaziantep'te kadınlar atık eşyalara yeniden hayat veriyor

        Gaziantep'te "Sıfır Atık Projesi" kapsamında verilen el sanatları kurslarına katılan kadınlar, atıl ve atık durumdaki ürünleri işlemlerden geçirerek yeniden ekonomiye kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:02
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        Gaziantep'te kadınlar atık eşyalara yeniden hayat veriyor
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        Gaziantep'te "Sıfır Atık Projesi" kapsamında verilen el sanatları kurslarına katılan kadınlar, atıl ve atık durumdaki ürünleri işlemlerden geçirerek yeniden ekonomiye kazandırıyor.

        Merkez Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezinde açılan el sanatları kursuna katılan kadınlar, evlerindeki ve çevrelerinden buldukları atık eşyaları toplayarak, ayrıştırıp yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

        Her gün bir araya gelen 20 kadın, toplanan atık malzemelerden oluşturdukları yeni tasarımlarla oyuncak, tablo, bez bebek, saksı, abajur gibi ürünler yapıyor.

        Kursiyer Şife Şahin, AA muhabirine, kursa başladığından beri kazandığı becerilerle başkalarına ilham verdiğini söyledi.

        Merkezde, kursiyer arkadaşlarıyla verimli vakit geçirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "İnsan çok sıkılıyor ve hayatına böyle sanat eklemesi gerekiyor. Burada çok güzel işler yapıyoruz. Çok memnun oluyorum ve bu aksesuarları da kullanıyoruz. Eskiden bilgisayar kursuna gidiyordum. Kurs bitince buraya geldim ve hocayla tanıştım. Burada atıl durumdaki şeyleri atmıyoruz. Güzel şekilde kullanıyoruz. Çöp denilenleri bile çok güzel şekilde süslüyoruz. İnsanları mutlu ediyorum gibi hissediyorum. El sanatlarını seviyorum, hatta bir kişiye hediye ettiğimde çok seviniyor. Burası beni mutlu ediyor. Tavsiyem, herkes yeni şeyler keşfetsin, bizler her şeyi başarabiliriz."

        - "Çöpe attığımız şeyleri değerlendiriyoruz"

        Kursiyer Nilüfer Malkoç da önceden evde geçirdiği boş vakitleri, şu anda kursta değerlendirmekten memnun olduğunu ifade etti.

        Kursun, kendisine ve hemcinslerine gelişim fırsatı sunduğunu belirten Malkoç, şunları kaydetti:

        "Kendimi geliştirip ileride iş imkanı oluşturmak istiyorum. Sıfır Atık Projesi'nde bir aradayız. Çocuklar için oyuncak gibi şeyler de yapıyoruz. Çocuklarımı getirmiştim. Onlarla birlikte gelince ben de kaydoldum. İsteğim arttı ve hoşuma gitti. Oyuncak, çanta, toka, tablo yapıyoruz. Çocuklarımın bebekliğinden kalan takı ve oyuncaklarıyla işler yapıyorum. Çok güzel bir şey, çöpe attığımız şeyleri değerlendiriyoruz. Yaptığımız şeyler hoşumuza gidiyor. Ürünlerin eski halini görünce yaptığımız şeylerin o hale geleceğine inanamıyoruz. Şişe, kapak, kırılmış oyuncaklara kadar hepsini değerlendiriyoruz. Bir kadının evde boş vakit geçirmesindense bence en önemli şey kendini geliştirmesidir."

        - "Burada hayata bakış açımızı değiştirebiliyoruz"

        Ev kadını Seda Özusta ise bu tür kursların sosyal gelişim için önemini anlatarak, "Kova kapaklarından kullanmadığımız eşyalara kadar birçok şeyi değerlendiriyoruz. Plastik şişe kapaklarından maskot yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özusta, ev kadınlarının bu tarz kurslarda yer almasının önemli olduğunu dile getirerek, "Biz ne kadar kendimizi geliştirirsek toplum da o kadar gelişir. Evde telefon tabletle zaman geçirmektense bu tür alanlarda bulunmak, sosyal gelişimimiz için çok önemli. İlerleyen yıllarda ne kadar öğrenir ve öğretirsek bizim için bir kazanç kapısı da olabilir." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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