Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı iftar programı düzenledi

        Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:38 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı iftar programı düzenledi
        ABONE OL

        Gaziantep’te Bülbülzade Vakfı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, vakfın binasında düzenlenen programda, Bülbülzade Vakfı’nın sadece Gaziantep'e değil gönül coğrafyalarının dört bir yanına hizmet eden bir vakıf olduğunu söyledi.

        Türkiye ve Gaziantep’te birçok vakfın hizmette bulunduğunu belirten Uygur, "Bülbülzade Vakfı'nda birçok kişi hizmet ediyor. Ne mutlu bizlere ramazan ayının içerisinde bir aradayız. Türkiye bir dönüşüm yaşıyor. Yeni Türkiye de gönül coğrafyasına güzel gözlerle bakan insanların olduğu güzel bir ülke olur. İftar programı ile bizleri bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Vakfın Başkanı Turgay Aldemir ise iftar programına katılanlara teşekkür etti.

        Ramazan ayının belirsizlikleri netleştiren bir ay olduğunu söyleyen Aldemir, "Oruç tüm dinlerde var olmuş, insanlığın ortak ibadetidir, bütün ibadetlerden eskidir. Ramazan insanın zihinsel tekamülünü yeniler. İnsanı, aileyi, şehri, toplumu, ülkeyi iyileştirir. Ramazan dengeleyici ve düzenleyici bir aydır. Ramazanın bu manevi iklimi, insanlık için bir fırsattır." ifadesini kullandı.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mahmut Coşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Gaziantep'te öğrencilerle bir araya ge...
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Gaziantep'te öğrencilerle bir araya ge...
        GAÜN'de kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel durumu konuşuldu
        GAÜN'de kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel durumu konuşuldu
        Nurdağı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
        Nurdağı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
        Gaziantep'teki bazı protokol üyelerinden 8 Mart mesajı
        Gaziantep'teki bazı protokol üyelerinden 8 Mart mesajı
        Afrika ülkelerinin Türk ürünlerine ilgisi artıyor
        Afrika ülkelerinin Türk ürünlerine ilgisi artıyor