Gaziantep'te Bülbülzade Vakfı iftar programı düzenledi

Gaziantep’te Bülbülzade Vakfı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, vakfın binasında düzenlenen programda, Bülbülzade Vakfı’nın sadece Gaziantep'e değil gönül coğrafyalarının dört bir yanına hizmet eden bir vakıf olduğunu söyledi.

Türkiye ve Gaziantep’te birçok vakfın hizmette bulunduğunu belirten Uygur, "Bülbülzade Vakfı'nda birçok kişi hizmet ediyor. Ne mutlu bizlere ramazan ayının içerisinde bir aradayız. Türkiye bir dönüşüm yaşıyor. Yeni Türkiye de gönül coğrafyasına güzel gözlerle bakan insanların olduğu güzel bir ülke olur. İftar programı ile bizleri bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vakfın Başkanı Turgay Aldemir ise iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Ramazan ayının belirsizlikleri netleştiren bir ay olduğunu söyleyen Aldemir, "Oruç tüm dinlerde var olmuş, insanlığın ortak ibadetidir, bütün ibadetlerden eskidir. Ramazan insanın zihinsel tekamülünü yeniler. İnsanı, aileyi, şehri, toplumu, ülkeyi iyileştirir. Ramazan dengeleyici ve düzenleyici bir aydır. Ramazanın bu manevi iklimi, insanlık için bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mahmut Coşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.