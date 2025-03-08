Kaymakam İşçimen, kadın kursiyerlerin ve tarım işçilerinin kadınlar gününü kutladı

Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen, tarım işçisi kadınların ve Aile Destek Merkezi (ADEM) projesindeki kadın kursiyerlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam İşçimen, kadın tarım işçileri ile bir araya geldi ve kadınlar gününü kutladı.

Öte yanda ADEM kursunu ziyaret eden İşçimen, kadın kursiyerlerin gününü kutlayarak karanfil hediye etti.

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan İşçimen, şehit annelerinin ve şehitlerin kıymetli eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını dile getirdi.