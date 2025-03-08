Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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