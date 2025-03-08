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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:15 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:15
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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