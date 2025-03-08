Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımlarını sürdürüyor
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde 500 gıda kolisi dağıttı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde 500 gıda kolisi dağıttı.
TDV ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, yerel kurumların işbirliğinde kent merkezinden yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Kashmir bölgesindeki Public School bahçesinde gıda dağıtım programı düzenledi.
Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içerisinde pirinç, un, sıvı yağ ve hurma gibi gıda malzemeler bulunan koliler, ihtiyaç sahiplerine verildi.
Hüseyin Örs, Türkiye'deki emanetleri kardeş ülke Pakistan'a getirdiklerini belirterek, yardımların süreceğini söyledi.
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