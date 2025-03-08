Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, otoyolda durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M.K. tutuklandı, Ü.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.