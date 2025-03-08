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        Depremzede öğretmen, annesinden öğrendiği tarifle börekçi oldu

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde müzik öğretmenliği mezunu depremzede Hülya Çığır (24), annesinden öğrendiği böreği yapıp, satmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:15
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        Depremzede öğretmen, annesinden öğrendiği tarifle börekçi oldu
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde müzik öğretmenliği mezunu depremzede Hülya Çığır (24), annesinden öğrendiği böreği yapıp, satmaya başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden hayata tutunmak için konteynerde dükkan açan Çığır, yaptığı börekler ile ailesinin geçimini sağlıyor.

        İslahiye'de yaşayan ve gençlik merkezinde müzik öğretmenliği yapan Hülya Çığır, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından iş bulamadı. Kendi ayaklarının üzerinde durmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen Çığır, annesinden öğrendiği böreği yaparak konteynerde açtığı dükkanda satmaya başladı. Gün boyu tek başına çalışan Çığır, işten arta kalan zamanlarda da müzik yapıyor. İş yerine dönüştürdüğü konteynerde sattığı böreği, çocukluk yıllarında annesinden öğrendiğini söyleyen Hülya Çığır, depremin ardından hayata yeniden başladıklarını ifade etti.

        'MÜZİKTEN HİÇ KOPMADI'

        Hülya Çığır, "Çalışmaktan, insanlara hizmet etmekten mutluyum. İş yoğunluğunun dışında müzik yapıyorum. Müzikten hiç kopmadım. İki üniversite mezunu bir genç olarak depremden sonra iş bulamayınca ne yapabilirim diye düşünürken, çocukken anneme yardım ederken, görüp öğrendiğim böreği yapmaya karar verdim. Yöremizin lezzetlerinde olan börekleri, müşterilerin görebileceği bir alanda hazırlayıp servis ediyorum. İş yorgunluğunu müzikle atıyorum. Müziği müşterilerimizin de beğenmesi, kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Annemden tarifini aldığım ve öğrendiğim börek benim mesleğim oldu" dedi.

        Galeri
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        Galeri

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