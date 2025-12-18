Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda 40 kişinin öldüğü Yaşam Konutları davasında müteahhide 12 yıl hapis

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Yaşam Konutları'nda 40 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada müteahhit Yunus Kaya 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:49
        İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yunus Kaya ile avukatı katıldı.

        Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Kaya, beraatini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut deliller doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kaya'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

