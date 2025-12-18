Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de yanan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:36
        İslahiye'de yanan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi
        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.

        Vatandaşların hortumla söndürmeye çalıştığı yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

