İslahiye'de yanan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde yangın çıktı.
Vatandaşların hortumla söndürmeye çalıştığı yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
