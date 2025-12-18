Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:06
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalıştı.

        Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        

