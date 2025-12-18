Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

