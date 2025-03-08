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        Gaziantep'te jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

        Gaziantep'te jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:29
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        Gaziantep'te jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla, iftar çadırlarında görev alan kadınların kadınlar gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

        Karanfillerle birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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