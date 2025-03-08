Gaziantep'te jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla, iftar çadırlarında görev alan kadınların kadınlar gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

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