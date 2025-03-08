Gaziantep'te jandarma ekiplerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
Gaziantep'te jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla, iftar çadırlarında görev alan kadınların kadınlar gününü kutlayarak çiçek takdim etti.
Karanfillerle birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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