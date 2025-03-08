Gaziantep'te uyuşturucu ve silah taşıyan 4 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te uyuşturucu ve silah taşıyan 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Gaziantep'te uyuşturucu ve silah taşıyan 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli kişi ve araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Ekipler denetimde, 299 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve 57 fişek ele geçirirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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