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        Başkan Şahin'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:41
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        Başkan Şahin'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, tam bağımsızlığa inanan bir vatan şairi olan Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtması bakımından sadece bir şiir değil, aynı zamanda bir milli mutabakat metni olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın anlamına vakıf olabilmek için öncelikle Ersoy'u çok iyi anlamak gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Milletimizin ruhunu yansıtan İstiklal Marşımızın mısraları, aziz milletimizin ortak sesi olmuştur. Bu ses öyle bir sestir ki içimizden taşan coşkuyla, tek yürek tek millet olduğumuzu tüm cihana haykırmaktadır. Milletimiz bu eşsiz marşın, her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmesinin tek sebebi budur. Bizler de bugün şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehitlerimize ve vatan kahramanlarına en büyük borcumuz, gelecek nesillere daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke bırakmaktır. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde parlak bir geleceğe doğru yürüyüşünü emin adımlarla sürdürecektir."

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